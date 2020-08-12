«Из последних сил...»: в Алуште спасли тонущего человека

В Алуште неравнодушный спас утопающего.
Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
В соцсетях набирает популярность ролик спасения тонущего человека. Его опубликовали вечером 10 августа.
- Он плескался минут десять, но выбраться своими силами не мог. Из последних сил держался за столб и глотал морскую воду. Силы покидали, еще бы чуть-чуть бы и утонул, - сопроводил публикацию автор видеозаписи.
К счастью, история утопающего из Алушты закончилась хорошо – его вытащили на берег живым.
Ролик собрал множество комментариев: одни строили догадки, с чего все началось и что произошло, другие возмущались, чего утопающий при шторме в воду полез, третьи чествовали спасателя.
- Дай Бог здоровья людям, которые не проходят мимо! Больше бы не равнодушных людей! – отметил один из пользователей.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50