«Из последних сил...»: в Алуште спасли тонущего человека

В Алуште неравнодушный спас утопающего. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В соцсетях набирает популярность ролик спасения тонущего человека. Его опубликовали вечером 10 августа.

- Он плескался минут десять, но выбраться своими силами не мог. Из последних сил держался за столб и глотал морскую воду. Силы покидали, еще бы чуть-чуть бы и утонул, - сопроводил публикацию автор видеозаписи.

К счастью, история утопающего из Алушты закончилась хорошо – его вытащили на берег живым.

Ролик собрал множество комментариев: одни строили догадки, с чего все началось и что произошло, другие возмущались, чего утопающий при шторме в воду полез, третьи чествовали спасателя.

- Дай Бог здоровья людям, которые не проходят мимо! Больше бы не равнодушных людей! – отметил один из пользователей.

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