Температура воды в Крыму в Черном море 12 августа 2020

В районе Карадага, Алушты, Ялты и Севастополя море прогрелось до 25 градусов. Фото: Архив "КП"

По данным крымского гидрометцентра, на ЮБК практически везде температура воды стала одинаковой. Так, в районе Карадага, Алушты, Ялты и Севастополя море прогрелось до 25 градусов.

Все еще низкая температура на побережье Феодосии – 24 градуса.

Изменений в температурных значениях не фиксируют в Керченском проливе и в Азовском море. Там по-прежнему 25 градусов.

В Черноморском вода прогрелась до 25 градусов, в Евпатории же без перемен – 25 градусов.

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