В Бахчисарайском районе потушили лесной пожар

Фото: пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

В Бахчисарайском районе ликвидировали лесной пожар, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Напомним, что лес загорелся в районе села Тенистое еще 9 августа. Пожарные локализовали огонь после пяти часов работы. Тушить было сложно из-за сильного порывистого ветра, постоянно меняющего направление. Также работу усложняла жара.

Ликвидировать возгорание удалось вечером 11 августа. Площадь пожара составила 36,29 га. В тушении участвовали 159 человек и 35 единиц техники.

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