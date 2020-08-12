О керченском стрелке снимут фильм под названием «Смерти нет»

Владислав Росляков пришел в колледж и расстрелял учащихся и педагогов, а затем покончил с собой. Фото: Архив "КП"

О керченском стрелке, который напал на колледж, снимают фильм. Картину ставит молдавский режиссер Евгений Дудчак.

Во время пандемии съемки приостановились, но сейчас работа возобновилась. Планируется, что фильм будет рассказывать не о самом стрелке, а о его матери, потерявшей в один миг все.

- Я уж и не знаю, сколько мы предлагали ему сценариев, но он говорил, что это не его – он не чувствовал свое. В итоге сошлись на варианте, подали документы в Министерство культуры, получили финансирование в прошлом году, - поделился деталями создания картины гендиректор продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Федор Попов со Sputnik Молдова.

Сейчас режиссер на стадии подбора актеров и локаций для съемок.

Напомним, трагедия развернулась в Керчи 17 октября 2018 года. 18-летний Владислав Росляков, студент 4 курса, пришел в колледж с оружием, 150 патронами к нему и взрывчаткой. Он расстрелял учащихся и педагогов, а затем покончил с собой.

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