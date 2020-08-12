В Крыму за сутки от коронавируса скончался один человек

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Один человек, у которого подтвердили коронавирус, скончался в Крыму за прошедшие сутки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Таким образом, в Крыму от коронавируса скончались 18 человек. Выздоровели после перенесенной инфекции 1076 человек, из них 16 - за прошедшие сутки.

Напомним, за 11 августа в Крыму зафиксировали 38 случаев заражения коронавирусом, 10 из них выявили при обращении за медпомощью.

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