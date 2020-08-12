Под Симферополем построят приют для бездомных

Приют для бездомных построят в Каменке в 2021 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под строительство приюта для людей без жилья руководство крымской столицы выделило участок. Дом для бездомных появится в микрорайоне Каменка.

- Людей, у которых нет места жительства, конечно, нужно поддержать. Участок выделен, и сейчас мы его передаем. Заказчиком является министерство труда и социальной защиты Республики Крым. Финансирование будет за счет республиканского бюджета, - сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко журналистам.

Мэр города уточнила, что в 2020 году будет готов только проект объекта, а строительство начнется в следующем.

Ранее адрес будущего приюта был другим, создание проекта и строительство здания планировалось в 2019-2020 годах. Но власти Симферополя решили пересмотреть место для приюта.

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