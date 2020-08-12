В Керчи развернут карантин. Во всем виноват опасный клоп

Коричнево-мраморный клоп опасен и для бахчевых культур. Фото: Википедия.

Из-за опасного вредителя вся Керчь попала в карантинную зону. Речь идет о коричнево-мраморном клопе, который способен нанести вред почти всем плодовым и бахчевым культурам.

Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, Карантинная зона в Керчи развернута с 3 августа.

Учитывая опасность клопа, Россельхознадзор выдали местным коммунальщикам рекомендации по борьбе с ним.

Стоит отметить, что коричнево-мраморный клоп абсолютно безвреден для человека.

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