За деньги Москвы: Дворы и общественные пространства Симферополя приводят в порядок

Для ремонта дворов бригады рабочих еще формируют. Фото: Архив "КП".

В Симферополе началось благоустройство четырех общественных пространств и шести дворовых территорий. Подрядчик уже приступил к работам.

По словам замглавы администрации столицы Анатолия Русина, пока рабочие снимают старую плитку на общественных территориях, чтобы сменить ее новой.

А вот для благоустройства шести дворов Симферополя формируются дополнительные бригады рабочих.

Стоит напомнить, что Симферополь получил от правительства Москвы около 900 миллионов рублей на приведение местных парков и скверов в порядок. Обновление ждет 7 общественных территорий: около Дворца культуры профсоюзов, на бульваре им Ленина, в сквере Потемкина и Героев социалистического труда, около улицы Киевской (между гостиницей «Москва» и центральным автовокзалом), а также зеленые зоны на Киевской и Севастопольской вдоль дороги.

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