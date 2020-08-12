Где в Крыму лучше всего наблюдать за звездопадом Персеиды

В Крыму звездопад Персеиды лучше наблюдать за городом. Фото: NASA, Майкл Менефи

Хотите увидеть одно из самых ярких природных явлений и сделать пару впечатляющих снимков, но не знаете, где вид будет лучше? Советами по выбору места наблюдения за звездами делится ForPost.

Пик звездопада Персеиды приходится на 12-13 августа. Наблюдать за ним лучше всего с позднего вечера и до рассвета.

- Наблюдать можно будет практически по всей планете. Максимум у звездопада – с 11 по 13 августа, а так вообще до 24 августа метеоры будут лететь, - подчеркнул астроном, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Для наблюдения никакая спецтехника не потребуется. Все, что нужно для моря впечатлений, - темное место и запас терпения.

- На освещенной городской площади ничего не увидишь, лучше всего выдвигаться за город. Смотреть можно в любом направлении. Метеоры будут вылетать с северо-востока и лететь по всему небу, - уточнил ученый.

Для удачных фотоснимков нужен будет штатив и настроенная на долгую выдержку камера. И не забудьте о списке желаний.

СПРАВКА КП

Персеиды – самый крупный метеорный поток, который можно увидеть в Северном полушарии земли. Название свое звездный дождь получил из-за того, что метеоры возникают в районе созвездия Персея.

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