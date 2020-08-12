Уснул за рулем: На евпаторийской трассе произошло тройное ДТП

Детали аварии выясняются, погибших нет. Фото: группа в социальной сети Автопартнер Крым Севастополь ДТП

На трассе Симферополь-Евпатория произошло тройное ДТП из-за уснувшего за рулем водителя. Об этом сообщили КП-Крым в местном отделении МВД.

72-летний пенсионер на Volkswagen ехал по трассе Симферополь-Евпатория и случайно уснул. Из-за этого он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. После столкновения Volkswagen врезался в Mitsubishi, который выехал на правую обочину и перевернулся.

В пресс-службе отмечают, что погибших в аварии нет. Все обстоятельства ДТП еще выясняются.

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