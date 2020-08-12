Какие специальности выбирают абитуриенты Крыма в этом году

На втором месте среди выпускников остается журналистки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пресс-службе Министерства образования республике КП-Крым сообщили, что в 2020 году всего 8 учебных заведений высшего образования осуществляют прием на обучение.

Популярными специальностями среди крымских выпускников стали стоматология, журналистика, педиатрия, прикладная математика и информатика.

А вот на дизайн, библиотечно-информационную деятельность и филологию новогреческого и персидского языка абитуриенты поступают меньше всего.

Также в Минобразе отметили, что бюджетных мест для приема в образовательные организации высшего образования в 2020 году выделено 6,5 тысячи.

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