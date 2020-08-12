В Симферополе кредит толкнул местного жителя на грабеж двух офисов микрозаймов

Мужчина ограбил два офиса микрозаймов, соблюдая масочный режим. Фото: официальный сайт МВД по Крыму.

В Симферополе по подозрению в разбойных нападениях на офисы выдачи микрозаймов задержали местного жителя.

В полицию обратились сотрудники двух микрокредитных организаций: днем к ним ворвался неизвестный в маске и, угрожая ножом, похитил деньги. Сумма ущерба после первого ограбления составила около 8 тысяч рублей, после второго – 30 тысяч рублей.

Расследование вывело на след разбойника, которого полицейские сразу же задержали. Им оказался 38-летний местный житель. В содеянном мужчина признался, похищенными деньгами он хотел выплатить кредиты, сообщает Крымское информационное агентство.

В его квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск и нашли нож и одежду, в которой подозреваемый был во время грабежа. Против мужчины возбудили уголовное дело по факту разбоя. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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