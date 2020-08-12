В Симферополе и Севастополе 13 августа частично отключат электричество

На Крымском полуострове приводят в порядок электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои с подачей электричества из-за ремонта трансформаторных подстанций и электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Героев Сталинграда, 19, 23-27 (нечет), 31а;

ул. Марка Донского, 12, 16, 18, 20а;

пер. Багажный, 2-10(чет), 1-7(нечет);

бул. Ленина, 16, 18;

пер. Шаталова, 4-10(чет);

ул. Проездная 2-11

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Глухова, 3,5,7;

ул. Лизы Чайкиной, 30;

ул. Сладкова, 20;

ул. Промышленная, 1-А;

ул. Шостака, 1, 5, 7;

ул. Репина, 8, 10;

ул. Дмитрия Ульянова, 1, 8, 10;

ул. Гайдара, 8-А, 2, 8, 1-А, 7-А, 1-11(нечет), 19;

ул. Зои Космодемьянской, 10-26(чет);

ул. Октябрьская, 2-А, 2-12(чет), 20, 1-А, 1;

ул. Александра Матросова, 5-13(нечет);

ул. Надежды Островской, 3,7; ул. Меньшикова, 1, 21, 23;

ул. Ерошенко, 14-20(чет); пр. Гагарина, 22-А

с 7.00 до 16.00

поселок 1-е отделение Золотой Балки: ул. Ахлестина 3-27(нечет),4-28(чет); ул. Лазурная 1-27(нечет),2-30(чет)

с 8.00 до 17.00

поселок ГРЭС: ул. Каширская 1-А,1-Б,1-39(нечет); ул. Кустарниковая 1-5(нечет); ул. Турбинная 1-53(нечет),2,4; ул. Шатурская 1-11(нечет),2-28(чет),19-27(нечет); ул. Яблочкова 2-А,3,5-13(нечет),7-А,13-А,13-Б,4-38(чет); ул. Зеленогорская 1-61(нечет),2-А,2-26(чет),14-А,32-36(чет),59-Б; ул. Мысовая 1-9(нечет),2-14(чет); ул. Фарватерная 2-12(чет),3-9(нечет); ул. Линейная 1-5(нечет), 2-18(чет); ТСН «Тепловик»; ул. Ангарская 9-В,11-А.

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