В Симферополе и Севастополе 13 августа частично отключат электричество

На Крымском полуострове приводят в порядок электросети.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои с подачей электричества из-за ремонта трансформаторных подстанций и электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Героев Сталинграда, 19, 23-27 (нечет), 31а;
ул. Марка Донского, 12, 16, 18, 20а;
пер. Багажный, 2-10(чет), 1-7(нечет);
бул. Ленина, 16, 18;
пер. Шаталова, 4-10(чет);
ул. Проездная 2-11
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Глухова, 3,5,7;
ул. Лизы Чайкиной, 30;
ул. Сладкова, 20;
ул. Промышленная, 1-А;
ул. Шостака, 1, 5, 7;
ул. Репина, 8, 10;
ул. Дмитрия Ульянова, 1, 8, 10;
ул. Гайдара, 8-А, 2, 8, 1-А, 7-А, 1-11(нечет), 19;
ул. Зои Космодемьянской, 10-26(чет);
ул. Октябрьская, 2-А, 2-12(чет), 20, 1-А, 1;
ул. Александра Матросова, 5-13(нечет);
ул. Надежды Островской, 3,7; ул. Меньшикова, 1, 21, 23;
ул. Ерошенко, 14-20(чет); пр. Гагарина, 22-А
с 7.00 до 16.00
поселок 1-е отделение Золотой Балки: ул. Ахлестина 3-27(нечет),4-28(чет); ул. Лазурная 1-27(нечет),2-30(чет)
с 8.00 до 17.00
поселок ГРЭС: ул. Каширская 1-А,1-Б,1-39(нечет); ул. Кустарниковая 1-5(нечет); ул. Турбинная 1-53(нечет),2,4; ул. Шатурская 1-11(нечет),2-28(чет),19-27(нечет); ул. Яблочкова 2-А,3,5-13(нечет),7-А,13-А,13-Б,4-38(чет); ул. Зеленогорская 1-61(нечет),2-А,2-26(чет),14-А,32-36(чет),59-Б; ул. Мысовая 1-9(нечет),2-14(чет); ул. Фарватерная 2-12(чет),3-9(нечет); ул. Линейная 1-5(нечет), 2-18(чет); ТСН «Тепловик»; ул. Ангарская 9-В,11-А.
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