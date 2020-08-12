В полуфинал Высшей лиги КВН прошла крымская команда

Команда КФУ заняла второе место в КВН-е и прошла в полуфинал. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Команда Крымского федерального университета имени Вернадского «Полуостров» заняла второе место в четвертьфинале Высшей лиги КВН, прошедшем в Ялте на выходных.

Как сообщил 10 августа глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях, до первого места ребятам не хватило всего 0,1 балла.

- Будем и дальше следить за успехами крымчан. Поздравляю, - написал Аксенов, слова которого приводит Крымская газета.

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