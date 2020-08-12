Персонал приемного отделения Республиканской детской клинической больницы обследовали на коронавирус

Фото: ГБУЗ "РДКБ"

В СМИ распространилась информация, что врач-педиатр приемного отделения Республиканской детской клинической больницы 10 августа заразилась коронавирусом, и ее не сразу изолировали от посетителей.

- По информации администрации больницы, в приемном отделении учреждения все противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме. Весь персонал приемного отделения обследован в полном объеме и обеспечен средствами индивидуальной защиты, - сообщили КП-Крым в пресс-службе министерства образования Крыма.

В ведомстве уточнили, что результаты посевов, взятых у сотрудников, пока в работе. Сотрудники Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

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