На набережной Симферополя установили новую детскую площадку

В сквере Памяти афганцев поставили новую площадку для детей за счет соцответственного бизнеса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Набережную Симферополя сделали точкой притяжения маленьких детей и их родителей: за счет соцответственного бизнеса установили еще одну современную детскую площадку.

К благоустройству крымской столицы подключилась одна из крупнейших торговых сетей «Яблоко». Так, в сквере Памяти афганцев благодаря их помощи поставили новую яркую детскую площадку.

- Конечно, сделать все это было непростой задачей. Для того чтобы начать строительство, нужно было получить разрешение у городской администрации. Начали строить, когда получили добро, - отмечает коммерческий директор торговой сети Татьяна Пикалова, слова которой приводит Крымская газета.

Она также добавила, что вокруг площадки посадили вечнозеленые растения. Помимо этого, рабочие восстановили фигуры героев советских мультфильмов и по периметру поставили светодиодные фонари.

- Почему мы вообще все это затеяли? Мы решили перестроить площадку, чтобы тем самым не только создать для ребят и их родителей место отдыха, но и внести свой вклад в изменение Симферополя к лучшему, - подытожил коммерческий директор.

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