В Крыму этим летом стали замечать все больше богатых туристов

В Крыму ожидали роста числа богатых туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крым из-за закрытия зарубежных курортов в связи с коронавирусом массово ринулись состоятельные туристы. Специалисты отмечают, что это было ожидаемо.

- В связи с тем, что был закрыт выезд за рубеж, естественно, всем надо было где-то отдыхать. Поэтому все, что касалось лакшери-отдыха, бронировалось очень активно даже на этапе раннего бронирования. И это было прогнозируемо, - объяснила исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

Кстати, спрос увеличился не только на пятизвездочные отели, но и на дорогостоящие услуги по типу проката яхт, машин высокого класса и другие.

- И туроператоры, и сами отельеры не могут удовлетворить все запросы, которые поступают на отдых категории четырех-пяти звезд. Таких гостиниц в Крыму явно не хватает, цитирует руководителя представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентину Марнопольскую "Интерфакс".

С подобной ситуацией столкнулись и организаторы гастрономических туров – им в этом сезоне очень не хватает объектов: ферм, виноделен, хороших ресторанов.

- Что касается винно-гастрономического туризма, мы превысили показатели прошлого года раз в 20. Сейчас, в пик сезона - с конца июля до конца августа, мы бронируем хорошие рестораны для своих гостей за двое-трое суток. Такого не было никогда. Есть объекты с записью на два месяца вперед, - отмечает руководитель проекта «В Крым с вилкой и штопором» Татьяна Большакова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50