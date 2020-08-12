Дорожники «ВАД» почти закончили укладку верхнего слоя асфальтобетона на трассе «Таврида»

Ремонт коснется участка дороги в сторону села Приятное Свидание Бахчисарайского района. Фото: Григорий Назаров / Facebook

Укладка верхнего слоя асфальтобетона на шестом этапе трассы «Таврида» практически закончена. Впереди у дорожников компании АО «ВАД» асфальтирование семи итоговых километров. Ремонт коснется участка дороги в сторону села Приятное Свидание Бахчисарайского района.

- Нам осталось семь километров – приблизительно по три с половиной километра по левой и правой стороне. То есть мы пройдем с укладкой в левую сторону, а потом вернемся в правом направлении по росту пикетажа, - сообщил КП-Крым пресс-секретарь компании Григорий Назаров.

После укладки асфальта рабочие начнут обустройство трассы. По словам Назарова, предстоит достаточно колоссальный объем работ: установка барьерного ограждения, шумозащитных экранов и дорожных знаков, нанесение разметки, озеленение и благоустройство территории.

Напомним, трасса готова на 95%. Сейчас основные силы брошены на Бахчисарайский район. В сентябре этого года от Керчи до Севастополя пустят движение по четырем полосам. Ввод трассы «Таврида» в эксплуатацию планируют в декабре 2020 года.

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