«Лежачий пшеничейский»: в Крыму на трассе опрокинулся прицеп с зерном

У грузовика в Крыму опрокинулся прицеп с зерном. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / ВКонтакте

В районе сельского поселения Молодежненское опрокинулся прицеп с зерном. Весть об этом распространилась в соцсетях, сообщает ForPost.

Комментаторы под записью сразу же предложили свою помощь, только, похоже, часть зерна они бы с радостью оставили себе.

- Если это ячмень, я за пару часов все убрал бы, - пишет один из пользователей под записью.

Другие же начали шутить за счет игры слов.

- Лежачий «пшеницейский», - прокомментировал запись Александр П.

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