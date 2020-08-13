«Лежачий пшеничейский»: в Крыму на трассе опрокинулся прицеп с зерном

У грузовика в Крыму опрокинулся прицеп с зерном. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / ВКонтакте
В районе сельского поселения Молодежненское опрокинулся прицеп с зерном. Весть об этом распространилась в соцсетях, сообщает ForPost.
Комментаторы под записью сразу же предложили свою помощь, только, похоже, часть зерна они бы с радостью оставили себе.
- Если это ячмень, я за пару часов все убрал бы, - пишет один из пользователей под записью.
Другие же начали шутить за счет игры слов.
- Лежачий «пшеницейский», - прокомментировал запись Александр П.
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