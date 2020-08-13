Температура воды в Крыму в Черном море 13 августа 2020

На побережье Феодосии вода прохладнее всего. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

По данным крымского гидрометцентра, на побережье Феодосии вода прохладнее всего. Так, температура моря там составляет 24 градуса.

В районе же Карадага, Алушты, Ялты и Севастополя море прогрелось до 25 градусов. Та же картина на восточном побережье Крыма: температура воды в Керченском проливе, а также в Азовском море составляет 25 градусов.

На западном побережье без перемен. И в Черноморском, и в Евпатории море прогрелось до 25 градусов.

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