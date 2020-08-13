Ялта попала в топ-10 городов для приятных встреч

В Ялте есть все для хорошего отдыха. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 августа отмечается День встреч. Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели опрос пользователей соцсетей и выяснили, в каком городе лучше всего встречаться.

В итоге стало известно, что большинство туристов предпочитают назначать рандеву в Санкт-Петербурге, чуть меньше в Ялте. На третьем месте Сочи.

Топ-10 городов для приятных встреч ( итоги опроса в соцсети):

Санкт-Петербург, 34,65%

Ялта, 25,74%

Сочи, 16,83%

Калининград, 4,95%

Казань, 3,96%

Москва, 3,96%

Анапа, 3,96%

Ярославль, 2,97%

Уфа, 1,98%

Екатеринбург, 0,99%

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