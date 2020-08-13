Крымские санатории по стоимости самые доступные на юге России

Крымские санатории по стоимости конкурентнее коллег за проливом Фото: Анна КИРИЕНКО

Крымские санатории по стоимости в летний период самые доступные среди регионов Южного федерального округа России. Отдых в августе в крымских здравницах обойдется в 3,4 тысячи рублей в сутки, включая питание и лечение.

По информации Минкурортов Крыма, такие данные представил портал бронирования Санатории-России.рф.

В первую пятерку по доступности санаторно-курортного отдыха вошли Ростовская область (3550 рублей), Краснодарский край (3560 рублей), Астраханская область (3650 рублей) и Волгоградская область (3700 рублей). В среднем санаторно-курортный отдых на юге России в конце лета обойдется в 3,6 тысяч рублей в сутки.

Анализ стоимости пакетных туров в Крым показал, что минимальная цена на двоих с перелетом снизилась за последнюю неделю с 27,5 тысяч рублей до 26,7 тысяч рублей.

Напомним, за июль в Крыму турпоток составил 1,4 миллиона человек. В августе на полуострове ожидают под 2 миллиона туристов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50