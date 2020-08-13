В Крыму за сутки обнаружили 42 человека с коронавирусом

Фото: Архив "КП"

За 12 августа в Крыму зарегистрировали 42 случая коронавирусной инфекции. Восемь обнаружили при обращении за медпомощью, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 25 выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 - при скрининге здорового населения, - уточнил Аксенов.

По его словам, с нарастающим итогом в Крыму зарегистрировали 1637 случаев коронавируса, 82 из них завезли из-за границы.

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