В Крыму до конца 13 августа действует штормовое предупреждение

В Крыму местами пройдет сильный ливень с грозой и градом. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Крыму объявили очередное штормовое предупреждение: 13 августа местами пройдут сильные дожди с грозами и градом, усилится ветер до 25 метров в секунду.

Во время непогоды риск возникновения ЧС увеличивается: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипкие и ветхие рекламные конструкции, старые и сгнившие деревья.

Жителям и гостям крымской столицы советуют переждать непогоду дома, отложить все прогулки и походы в лес и горы. Если шторм застал на улице, не рекомендуется искать убежище в подземных переходах, поскольку их может подтопить. В пресс-службе МЧС по РК также советуют обходить стороной рекламные щиты, вывески, старые деревья и дорожные знаки.

Будучи дома, на время непогоды лучше отключить всю электротехнику, также стоит держаться подальше от окон. Водителям в ведомстве рекомендуют переждать шторм на обочине, если тот застал в дороге.

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