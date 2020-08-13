В Крыму за сутки умер один человек с коронавирусом

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В Крыму за сутки скончался один человек с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.

С нарастающим итогом от коронавируса в Крыму скончались 19 человек. Выписаны с выздоровлением 1133 человека, из них 57 – за последние сутки.

Напомним, что за 12 августа в Крыму зарегистрировали 42 случая заражения ковид-19. Восемь из них обратились за медицинской помощью самостоятельно, 25 зафиксировали среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, девять – при скрининге здорового населения.

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