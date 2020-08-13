Аксенов поручил провести служебное расследование после визита на строительные объекты Крыма

Рабочий визит строительных объектов очень разочаровал глава Крыма. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен итогами рабочей поездки по строящимся объектам в Симферополе. Оказалось, что чиновники и подрядчики скрывают большую часть недочетов и заполняют отчеты ложными данными.

На некоторых строящихся объектах нет нужной документации, а где-то нет ни подрядчиков, ни рабочих. Кругом сплошной обман, сетует глава региона. Работа как заказчиков, так и тех, кто контролирует строительство, слабая.

- Итог можно описать одним словом - разочарование. Ни на одну придомовую территорию, которую мы посетили, не вышли ни сотрудники «Крымавтодора», ни связанные с ним субподрядчики, - написал в соцсетях Сергей Аксенов и с сожалением заметил, что у некоторых обман становится стилем жизни.

После поездки глава региона поручил провести служебное расследование.

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