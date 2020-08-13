Аксенов уволил руководителя «Крымавтодора»

Дмитрий Кривенко. Фото: "Крымавтодор"

Руководитель «Крымавтодора» Дмитрий Кривенко уволен из-за срыва сроков работ по строительству и ремонту дорог в регионе. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на совещании о строительной отрасли.

- Мною принято сегодня решение руководителя «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко уволить, объявить выговоры начальнику Службы автомобильных дорог РК Александру Нефедову и его заместителю Антону Суханову за низкое качество подготовки документов и отсутствие организованной работы на объектах, - сказал Аксенов.

Также глава Крыма добавил, что должностные лица «Службы автодорог Крыма», «Крымавтодора» и других министерств халатно отнеслись к своей работе.

- Должностные лица откровенно лгут и вводят в заблуждение предоставляемой отчетностью, - заявил он.

Глава РК 11 августа объехал дороги Симферополя, где идет ремонт и стройка. После этого он заявил, что разочарован качеством проведения ремонта. По каждому нарушению Аксенов поручил провести расследования.

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