Певец Митя Фомин завел дружбу с бомжами из Севастополя

Певцу жалко бродяг. Фото:mf_agent/Instagram

46-летний певец Митя Фомин, который известен как солист группы «Hi-Fi» (в ее активе шлягеры «Черный ворон», «Глупые люди», «А мы любили», «Седьмой лепесток», «Мы не ангелы»), разместил в соцсети фото из Севастополя. Компанию ему на отдыхе составили бездомные.

Артист дал новым знакомым на пропитание. Фото:mf_agent/Instagram

- Я пообщался с этими бродягами…Дал на питание всем троим. Интеллигентные люди, кстати, оказались! Благодарили очень..., - так подписал певец снимки из города-героя.

Красавчик, не побоявшись испачкать свою модную одежду, познакомился с бродягам, которые расположились на уличной скамейке.

- Такие бедолаги есть в каждой приличной стране! Думать не хочу, каким образом можно потерять все и остаться на улице нищим/голодным и брошенным, - философски заметил Фомин.

Фанаты, оставляя комментарии под постом, поддержали кумира в его душевном порыве: «Жалко людей на улице, бывает, даю им на хлеб, когда уж совсем нельзя пройти мимо. Инвалидов много, пожилых, кто собирают деньги. В метро даже в вагонах на лечение своих детей ходят просят. Музыканты, которые играют на инструменте, заставляют бывает остановиться, послушать... Талантливые есть. Люди слушают и коробки деньгами полнятся»; «Нужно помогать при возможности, я считаю, раз судьба так повернулась у этих людей...».

Отыскался и противник жалости к бродягам: «Когда мы даем таким людям «на питание», то подкрепляем еще больше их «больное» поведение. Ведь можно же устроится на работу: сторожем или уборщиком...Но зачем? Если можно лежать на скамейка и ждать подачки».

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