В Крыму на горной трассе поздним вечером столкнулись две иномарки. Фото: официальный сайт МЧС по РК.

На трассе Алушта-Судак столкнулись две иномарки. Пострадавших пассажиров обеих машин госпитализировали в Судакскую городскую больницу.

Трагедия развернулась поздним вечером 12 августа на 74-м километре автодороги «Алушта-Судак-Феодосия»: на горной дороге столкнулись Opel и Volkswagen.

Приехавшие на место спасатели вытащили пострадавших обеих иномарок, после чего сотрудники скорой медпомощи наложили воротники Шанца и отправили их в больницу.

Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства лобового столкновения.

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