В Симферополе пожилая женщина случайно стала грабителем

Пенсионерку привлекли к ответственности за то, что она забрала чужие деньги из банкомата. Фото: Архив "КП"

В Симферополе пожилую местную жительницу привлекли к ответственности за то, что она забрала чужие деньги из банкомата.

В полицию обратилась 22-летняя девушка: поздним вечером в одном из магазинов она сняла с карточки 8 тысяч рублей, но деньги забрать забыла. Когда поняла, что что-то не так, было уже поздно – на месте средств не оказалось.

Во время расследования правоохранители задержали 69-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина во всем призналась и сразу же вернула забывчивой хозяйке деньги.

Но от ответственности женщину это не спасло: против нее возбудили уголовное дело по факту кражи. Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемому, - лишение свободы до 5 лет. Пока старушка находится под подпиской о невыезде.

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