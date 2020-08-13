Все рейсы теплохода «Князь Владимир» отменены до конца года

Фото: ООО «Черноморские круизы»

Теплоход «Князь Владимир» не выйдет на воду до конца 2020 года. Как сообщили в компании ООО «Черноморские круизы», все рейсы судна отменены «в связи с неясной ситуацией по снятию ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции в регионах».

Напомним, что теплоход планировали запустить по круизному маршруту 19 июля, но этого не произошло. С 1 марта по 31 октября судно могло совершить 35 рейсов, но 22 марта этого года навигацию остановили в связи с объявлением карантина губернатором Краснодарского края.

Режим повышенной опасности в Краснодарском крае продлен до 21 августа. В Крыму до особого распоряжения действует режим повышенной готовности по коронавирусу.

- Официально сообщаем, туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха на 2021 год, - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что сообщение между Краснодарским краем и Крымом возобновилось в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Судовладельцем лайнера «Князь Владимир» является компания «Черноморские круизы».

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