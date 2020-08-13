В Симферополе накажут расклейщика рекламных объявлений такси

Расклейщик рекламы такси понесет наказание. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе расклейщик объявлений, завесивший рекламой такси все здания в центре столицы, понесет наказание.

- Нарушение норм санитарного состояния объектов вызвало справедливые нарекания горожан и добавило работы нашим коммунальным службам, - заявила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Она поручила найти нарушителей начальнику департамента административно-технического контроля.

На расклейщика завели административное дело по статье нарушения правил благоустройства. Все материалы комиссия рассмотрит на ближайшем заседании.

Глава администрации похвалила оперативную работу городских служб. Сотрудники в короткие сроки установили личность расклейщика и поймали его.

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