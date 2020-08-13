Житель Дагестана добрался в Крым на велосипеде

Житель Дагестана приехал в Крым на велосипеде.

Все дороги ведут в Крым. Другой вопрос, с которым обычно сталкивается среднестатистический житель России, какой транспорт выбрать, чтобы с комфортом и ветерком добраться до места назначения. Житель Дагестана Мурад Зиявутдинов к решению подошел с необычной стороны.

Наметив маршрут из Буйнакска в Симферополь, мужчина оседлал велосипед и поехал. Дорога туда и обратно заняла у него 31 день. Расстояние, которое он преодолел за это время, составило 2700 километров.

- И при этом, он ни разу не проколол шину, - отметили в пресс-службе администрации города Буйнакска.

Конечной точкой его путешествия стала центральная площадь родного города. Там же его встретили родственники, близкие друзья и местные жители.

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