Погода в Крыму на 14 августа: сухо и тепло до +27

Вода в Черном море прогрелась до + 24. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 августа на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем до +27°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха до +27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

Вода в Черном море прогрелась до + 24.

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