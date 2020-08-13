Министр образования рассказала, как в Крыму пройдет 1 сентября

В Крыму организуют школьные линейки для учащихся первых и одиннадцатых классов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму торжественную церемонию в честь Дня знаний проведут только для учеников первых и одиннадцатых классов. Остальных учащихся классные руководители поздравят в кабинетах на первом уроке.

При этом линейки могут организовать в тех школах, двор которых может позволить разместить больше народу при условии соблюдения соцдистанции.

- В городских школах соблюдать социальную дистанцию во дворе – непросто, поэтому праздник для остальных ребят пройдет в классных кабинетах, - подчеркнула глава Министерства образования Крыма Валентина Лаврик в эфире радио «Спутник в Крыму».

После торжественного начала учебного года школьников ждет классный час, посвященный 75-летию Великой Победы. В этом году, по словам министра, учебный год начнется в «очном формате».

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