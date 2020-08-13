В Крым и обратно жители России оформили больше 10 тысяч «единых» билетов

В этом году продали больше 10 тысяч «единых» билетов в Крым и обратно. Фото: Надежда ДАЦЮК

В этом году россияне купили больше 10 тысяч «единых» билетов в Крым и обратно. Самыми популярными маршрутами у туристов оказались в Феодосию и Судак.

- Мультимодальные перевозки туристов в города-курорты Республики Крым из регионов, не имеющих прямого железнодорожного сообщения с полуостровом, были возобновлены 10 июля, - уточнили в пресс-службе АНО «Единая транспортная дирекция».

В компании уточнили, что в этом году перевозки по «единому» билету проходят с пересадкой на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы и в международном аэропорту Анапы в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.

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