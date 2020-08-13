Севастопольский Офицерский Бал ждет своих участников

В Севастополе открыли набор участников на Севастопольский Офицерский Бал. Фото: официальный сайт мероприятия.

В Севастополе 27 сентября на площади Михайловской береговой батареи пройдет VII Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал «Победа!». В этом году торжественный вечер посвятят двум юбилейным событиям – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 180-летию со дня рождения П. И. Чайковского.

Севастопольский Офицерский Бал посещают каждый год больше тысячи человек. Среди них и деятели искусства, и представители бизнеса и политики, и официальные лица, и благотворители. Регистрация на торжество уже открыта, пишет Крымская газета.

Почетными гостями на балу в этот раз станут представители военно-дипломатического корпуса зарубежных стран. Мероприятие откроет традиционный Воинский бальный парад, а в программу войдут как классические бальные танцы, так и фокстроты, танго и даже современные композиции.

Поучаствовать в торжественном вечере может каждый. Кстати, танцевальные навыки не играют никакой роли, поскольку хореографы бала дают участника шанс научиться танцевать с удовольствием.

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