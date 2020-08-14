Жители Крыма возмущены решением властей провести три крупных фестиваля. Фото: Арт-кластер «Таврида» / ВКонтакте

В соцсетях пользователи активно обсуждают предстоящие фестивали «Таврида-АРТ», Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel. После новости о том, что глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение трех масштабных мероприятий, комментаторы поделились на три лагеря, сообщает ForPost.

Несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса, глава Крыма дал добро на проведение трех колоссальных мероприятий. Так, с 21 по 23 августа пройдет XVIII международный фестиваль Koktebel Jazz Party.

После него сразу же начнется фестиваль молодежной рэп культуры и музыки Rap Koktebel. «Таврида-Арт» - фестиваль творческих объединений – запланировали на первые числа сентября.

От таких изменений местные жители в шоке.

- Вы, что там обалдели? Какие фестивали, какие Байк-шоу в Крыму, - возмущаются в соцсетях одни.

Другие же радуются изменениям и заявляют, что сидеть дома не хотят. Третьи пытаются угодить и тем, и другим: призывают соблюдать правила Роспотребнадзора и настраиваться на оптимистичный лад.

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