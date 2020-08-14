Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жители Крыма возмущены решением властей провести три крупных фестиваля

Среди них есть те, кто «за» мероприятия, но при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора
Анастасия ГончароваАнастасия ГончароваАнастасияГончарова
КомментироватьОставить комментарий
Жители Крыма возмущены решением властей провести три крупных фестиваля. Фото: Арт-кластер «Таврида» / ВКонтакте

Жители Крыма возмущены решением властей провести три крупных фестиваля. Фото: Арт-кластер «Таврида» / ВКонтакте

В соцсетях пользователи активно обсуждают предстоящие фестивали «Таврида-АРТ», Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel. После новости о том, что глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение трех масштабных мероприятий, комментаторы поделились на три лагеря, сообщает ForPost.

Несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса, глава Крыма дал добро на проведение трех колоссальных мероприятий. Так, с 21 по 23 августа пройдет XVIII международный фестиваль Koktebel Jazz Party.

После него сразу же начнется фестиваль молодежной рэп культуры и музыки Rap Koktebel. «Таврида-Арт» - фестиваль творческих объединений – запланировали на первые числа сентября.

От таких изменений местные жители в шоке.

- Вы, что там обалдели? Какие фестивали, какие Байк-шоу в Крыму, - возмущаются в соцсетях одни.

Другие же радуются изменениям и заявляют, что сидеть дома не хотят. Третьи пытаются угодить и тем, и другим: призывают соблюдать правила Роспотребнадзора и настраиваться на оптимистичный лад.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50