В Крыму семья из пяти человек чуть не утонула в открытом море

Туристам медицинская помощь не понадобилась. Фото: пресс-служба Росгвардии

Семья туристов из пяти человек чуть не утонула в открытом море во время сильного шторма. К ним на помощь пришел экипаж катера Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отдыхающие, которые плавали в море на катамаране недалеко от Гурзуфа, попали в сильный шторм. Их почти прибило к скалам острова Адалары. Но росгвардейцы заметили катамаран с людьми, которые тщетно пытались вернуться к берегу и подавали сигналы с просьбой о помощи. Спасателям удалось помочь семье с детьми. Гостей крымского полуострова медицинская помощь не потребовалась.

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