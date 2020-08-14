Температура воды в Крыму в Черном море 14 августа 2020

На восточном побережье море прогрелось до 25-26 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

По данным крымского гидрометцентра, на восточном побережье море прогрелось до 25-26 градусов. Так, температура воды Азовского моря достигла 26 градусов, в Керченском проливе вода прогрелась до 25 градусов.

В районе Карадага и Алушты вода стала прохладнее на градус – с 25 опустилась до 24 градусов. На побережьях Ялты и Севастополя без изменений – по-прежнему 25 градусов.

Холоднее всего сейчас в Феодосии – там синоптики фиксируют понижение температуры воды с 24 градусов до 22.

На западе Крыма море тоже похолодало на градус. Так, в Евпатории и Черноморском температура воды составила 24 градуса.

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