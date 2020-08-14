«В Эрмитаже дешевле»: Парк «Айвазовское» в Партените взвинтил цены за вход

В парке очень красиво. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Парк «Айвазовское» на Южном берегу Крыма отдыхающие ценят за красивые виды и прекрасные ландшафты. Теперь же ему грозит сомнительная слава супер-дорогого места для прогулок.

Парк из-за коронавируса и ремонтных работ был закрыт, но когда сняли замок с ворот, то выяснилось, что цены на вход здорово подросли.

Фото: скрин сайта айвазовское.рф

- Мне печально. Прогулка по парку стоит 1200 рублей для взрослого, 600 рублей с ребенка, - такой пост появился в соцсетях.

Да, действительно прейскурант не внушает оптимизма.

Пользователи, всполошившись, стали живо комментировать новость: «В Эрмитаж билет в два раза дешевле! Мы были в парке Айвазовского, красиво, но красная цена ему 500 рублей!»; «В прошлом году 600 рублей для взрослых билет был. 1200 - это реально перебор!»; «Коммерсанты ловят момент! Россияне заперты в пределах страны. Выбор у нас не большой, вот и взвинчивают цены!»

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50