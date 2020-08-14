В Ялте начальника предприятия обязали выплатить 17,5 миллиона долга по зарплате

Начальник задолжал сотрудникам 17,5 миллиона рублей зарплаты. Фото: Архив "КП"

Руководство Ялтинского предприятия задолжало ста двадцати пяти работникам 17,5 миллиона рублей зарплата. У предприятия были деньги на выплаты, но их решили потратить на иные цели.

Против руководства возбудили уголовное дело. Чтобы не довести ситуацию до печального итога, начальник выплатил зарплату сотрудникам в полном объеме, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Крыму.

После служителям Фемиды направили запрос о переквалификации дела, а также изменения наказания. Так, сейчас обвиняемого обязали выплатить штраф.

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