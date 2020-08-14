Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Ялте начальника предприятия обязали выплатить 17,5 миллиона долга по зарплате

Без зарплаты остались сто двадцать пять работников
Анастасия ГончароваАнастасия ГончароваАнастасияГончарова
КомментироватьОставить комментарий
Начальник задолжал сотрудникам 17,5 миллиона рублей зарплаты.

Начальник задолжал сотрудникам 17,5 миллиона рублей зарплаты.

Фото: Архив "КП"

Руководство Ялтинского предприятия задолжало ста двадцати пяти работникам 17,5 миллиона рублей зарплата. У предприятия были деньги на выплаты, но их решили потратить на иные цели.

Против руководства возбудили уголовное дело. Чтобы не довести ситуацию до печального итога, начальник выплатил зарплату сотрудникам в полном объеме, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Крыму.

После служителям Фемиды направили запрос о переквалификации дела, а также изменения наказания. Так, сейчас обвиняемого обязали выплатить штраф.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Криминал