В Симферополе загорелось общежитие Медакадемии

В Симферополе горело общежитие Медакадемии.

В Симферополе горело пятиэтажное здание общежития Медицинской академии имени С. И. Георгиевского.

В службу спасения вечером 13 августа пришло сообщение о задымлении на третьем этаже общежития. На место оперативно выехали команда из 35 человек личного состава Главка, бригада из 24 человек от РСЧС, группа медиков и сотрудники «Крымэнерго».

Тушение пожара заняло почти сорок минут. За это время пожарные эвакуировали 43 человека, пять из которых сотрудникам МЧС пришлось спасать с помощью средств индивидуальной защиты. К счастью, пострадавших нет.

Сейчас на месте пожара развернули штаб, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50