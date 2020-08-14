В Крыму 27 новых случаев коронавируса

Коронавирус уложил на больничные койки больше тысячи человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму за сутки зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции. На лечении в медучреждениях 458 человек и еще 744 под наблюдением с подозрением на COVID-19.

- 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 – при скрининге здорового населения, 1 случай – завозной из Украины, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1664 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели на сегодняшний день 1162 пациентов. Скончались 46 человек.

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