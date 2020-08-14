Пьяный водитель, который сбил троих детей в Джанкойском районе, задержан

Один ребенок погиб на месте. Фото: МВД по РК.

Против пьяного водителя, который 13 августа сбил компанию детей в селе Новосельцево Джанкойского района Крыма, возбуждено уголовное дело. Мужчина 34-х лет задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, задержанный признал свою вину и дал показания. Расследование уголовного дела взято на контроль руководства Главного следственного управления.

Как сообщала КП-Крым, пьяный водитель 13 августа в селе Новосельцево не справился с управлением и въехал в компанию из троих детей. Они играли около жилого дома.

В результате одна девочка четырех лет погибла на месте, десятилетняя и двухлетняя девочки получили гематомы и ссадины. Медики оказали им помощь.

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