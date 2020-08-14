Глава Крыма поручил уменьшить очередность в МФЦ

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил сократить очередность в центрах «Мои документы». Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

В многофункциональных центрах «Мои документы» глава Крыма Сергей Аксенов поручил сократить очередность. Он также подчеркнул, что с директором ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольгой Макаровой на эту тему говорил уже не раз.

- Главное, организуйте это так, чтобы никакой очереди ждать было не нужно. Там, где появляются какие-то талоны или скапливается очередь, как правило, масса недобросовестных граждан вокруг появляется, - объяснил глава региона на открытии нового МФЦ в Керчи.

Кстати, новый центр в Керчи, по словам Аксенова, поможет сократить время обслуживания местных жителей, при этом качество предоставляемых услуг возрастет. Все дело в том, что этот центр является самым крупным в Крыму: там будет работать 32 окна.

- Количество услуг, оказываемых в центре, будет увеличено втрое. МФЦ будет иметь возможность ежедневно оказывать тысячу услуг. Можем принять более 1,5 тысяч посетителей в день, - отметила директор.

Напомним, до 20 августа крымские МФЦ не предоставляют услуги Росреестра. Причина – переход Госкомитета по госрегистрации и кадастру Крыма на новое программное обеспечение.

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