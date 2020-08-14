Больше 5 тысяч жителей Крыма перешли на специальный налоговый режим

Количество самозанятых ежедневно увеличивается больше, чем на 2 тысячи человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За полтора месяца больше 5 тысяч жителей Крыма перешли на режим самозанятости. Среди них и физические лица, и индивидуальные предприниматели.

- В Крыму с 1 июля введен специальный налоговый режим. Это не новый налог, это дополнительный режим – налог на профессиональный доход, - подчеркнул начальник отдела налогообложения доходов физически лиц и администрирования страховых взносов управления ФНС в РК Сергей Королев, слова которого приводит Крым24.

С доходов физлиц налог составляет 4%, с доходов юрлиц – 6%. Количество самозанятых ежедневно увеличивается больше, чем на 2 тысячи человек.

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