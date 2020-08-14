Какая погода ждет Крым ближайшие 5 дней, рассказали синоптики

С середины следующей недели в Крыму воздух прогреется до 32 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Начало недели принесло жителям и гостям Крыма небольшое похолодание, ливни с грозами и градом и усиление ветра до 25 метров в секунду. Но выходные дни, по словам синоптиков, обещают быть теплыми и без осадков.

- Начиная с 14 августа, погода ожидается без осадков благодаря антициклону, который установится над Крымом. Воздух днем прогреется до 25-30 градусов, ночные температуры составят 13-20 градусов, - сообщила КП-Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

А с середины следующей недели, по словам синоптика, начнется постепенное повышение температуры. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов, ночью - до 15-22 градусов.

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