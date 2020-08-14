Самый крупный модульный МФЦ в Крыму открылся в Керчи

В новом центре в Керчи будут работать 32 окна. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы», открывшийся сегодня в Керчи, способен ежедневно предоставлять до тысячи услуг.

На центр возлагают большие надежды: власти Крыма считают, что он поможет сократить время обслуживания местных жителей, при этом качество услуг возрастет. А все дело в том, что этот центр является самым крупным в Крыму: там будет работать 32 окна.

- Сразу хочу обрадовать жителей Керчи и гостей, что количество услуг, оказываемых в центре, будет увеличено втрое. Можно принять боле 1,5 тысяч посетителей в день, - рассказала директор ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольга Макарова в прямом эфире Главе Республики Крым Сергею Аксенову.

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