В Евпатории на повороте столкнулись трамвай и BMW

Из-за аварии у BMW отвалились передняя часть и колесо. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / ВКонтакте

В соцсетях набирает популярность пост об аварии в Евпатории. Там на повороте с Ленинского проспекта на улицу Полупанова столкнулись трамвай и иномарка. От столкновения у BMW отвалились передняя часть и колесо.

Свидетели аварии рассказали, что тормозного пути на асфальте не было – водитель вполне мог превысить скорость движения. В комментариях же пользователи начали дискутировать: одни считают, что виноват трамвай; другие в аварии винят владельца внедорожника.

- Не уступил дорогу транспортному средству, когда тот перестраивался с второстепенной дороги на главную, - аргументируют обвинители трамвая.

В дискуссию вмешался директор МУП «Трамваи ное управление имени И.А.Пятецкого» Михаил Клещенок. По его словам, водитель за рулем был пьян.

- За 5 минут до столкновения совершил ДТП – врезался в столб у бара «Кедр». Скорость была около 120 километра в час, тормозного пути вообще нет, - пояснил он в комментариях к записи.

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